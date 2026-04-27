Vjosa im Nationalpark Hotova-Dangell in Albanien (picture alliance/Caro/Bastian)

Wie das Ministerium mitteilte, soll die Umwelt-Parnerschaft mit den beiden EU-Beitrittskandidaten gestärkt werden. Im Fokus der Gespräche stehen die Fortschritte im Umweltbereich bei den Voraussetzungen für den Beitritt.

In Albanien befinden sich einige der letzten unberührten Naturlandschaften Europas. Seit 2023 gibt es dort den ersten Wildfluss-Nationalpark Europas. Montenegro hat sich als weltweit erstes Land in seiner Verfassung als ökologischer Staat definiert.

Schneider sagte, ein Beitritt zur Europäischen Union biete Chancen zum Schutz dieser einzigartigen Natur.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.