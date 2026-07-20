Mecklenburg-Vorpommern

Der Waldbrand im Müritz-Nationalpark ist gelöscht. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)

Damit ende der mehrtägige Großeinsatz von Feuerwehr, Katastrophenschutz und zahlreichen weiteren Einsatzkräften. Eine dauerhafte Entwarnung könne allerdings nicht gegeben werden, sagte der SPD-Politiker. Das liege an den besonderen Bedingungen in dem von alter Munition belasteten Gebiet. In dem Nationalpark befindet sich ein früherer Truppenübungsplatz. Explodierende Munition sowie Trockenheit und Winde hatten die Löscharbeiten immer wieder erschwert. Zuletzt hatte sich die Lage entspannt, unter anderem durch einsetzenden Regen. Das Feuer war am Montag vergangener Woche ausgebrochen. Die Ursache ist weiter unklar. Zeitweise waren knapp 400 Kräfte im Einsatz.

Unterdessen sind in Südfrankreich mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das heftigste Feuer weitete sich nach Behördenangaben im Gebiet von Taradeau im Département Var aus, wo mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz sind. Im Norden der Insel Korsika lodern zwei Brände, die vor rund einer Woche durch Blitzeinschläge ausgelöst wurden. Auch in Spanien, Portugal und Griechenland gibt es Wahldbrände, ebenso in Algerien.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.