Öffentliche Verwaltung

Digitalminister Wildberger will unabhängiger von Microsoft werden. (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Omar Marques)

Microsoft sei zwar seit Jahrzehnten ein vertrauensvoller Partner, sagte Wildberger dem Portal Politico. Man müsse aber unabhängig werden, um weniger angreifbar zu sein. Sein Ministerium setze daher stärker auf Open-Source-Lösungen nach dem Vorbild einzelner Bundesländer, sagte der CDU-Politiker. Zugleich räumte er ein, dass eine Verringerung der bestehenden Abhängigkeiten mangels europäischer Alternativen noch länger dauern werde. Die Ausgaben des Bundes für Microsoft-Software betrugen seinen Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 481 Millionen Euro.

Bei Open-Source-Anwendungen können die Nutzer das Programm unabhängig von seinen Autoren in der Regel beliebig verändern. Sie können es auch weitergeben und Schwachstellen oder Fehler öffentlich machen.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.