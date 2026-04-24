Raumfahrt und Militär

In dieser Hinsicht sei die Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius (SPD) gut, betonte Bär.
Dabei lässe sich die Unterscheidung zwischen Zivil und Militärisch nicht so trennen wie früher. Sie verteidigte die Ausgaben für die Weltraumprojekte der Bundesregierung und betonte, dass die Forschungsergebnisse schon jetzt den Menschen zugutekämen, angefangen von den Themen Gesundheit bis hin zur Materialforschung.
Dabei lässe sich die Unterscheidung zwischen Zivil und Militärisch nicht so trennen wie früher. Sie verteidigte die Ausgaben für die Weltraumprojekte der Bundesregierung und betonte, dass die Forschungsergebnisse schon jetzt den Menschen zugutekämen, angefangen von den Themen Gesundheit bis hin zur Materialforschung.
Das ganze Interview der Woche mit Dorothee Bär können Sie hier nochmal nachlesen oder am Sonntag ab 11:05 Uhr im Deutschlandfunk hören.
Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.