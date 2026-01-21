Arbeitsmarkt

Angesichts des Fachkräftemangels bräuchten die Unternehmen mehr Planungssicherheit, sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch des Ausbildungszentrums Berlin/Brandenburg. Wer einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz gefunden habe und integriert sei, müsse auch eine Bleibeperspektive haben. Es dürften nicht die Falschen abgeschoben werden, betonte Bas. Der Ministerin zufolge laufen in der Koalition bereits Gespräche zu einem verbesserten Bleiberecht.
In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Kritik an der Abschiebung von Menschen gegeben, die eine Ausbildung absolvierten.
Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.