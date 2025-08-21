Bärbel Bas (SPD), Bundesarbeitsministerin (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Das Gremium solle entsprechende Vorschläge erarbeiten, teilte die SPD-Politikerin in Berlin mit. Erklärtes Ziel sei es, den Sozialstaat und die Verwaltung vor Ort bürgerfreundlicher, wirksamer und effizienter zu gestalten. Im kommenden Monat werde die Kommission mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen ihre Arbeit aufnehmen. Ergebnisse sollten bis Ende des Jahres vorliegen, hieß es weiter. Das Reformvorhaben hatten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.