Wohngebäude

Die SPD-Politikerin sprach in der Zeitung "Bild am Sonntag" von einem ambitionierten Ziel. Dieses wolle sie unter anderem über mehr serielle Vorprodukte erreichen. Das bedeute zum Beispiel, dass man Gebäudewände in einer Fabrik vorfertige. Statt beispielsweise 5.000 Euro Baukosten pro Quadratmeter könne man dann bei 2.500 bis 3.000 Euro pro Quadratmeter landen. Sie sei der Überzeugung, da gehe vielleicht auch noch mehr, meinte Hubertz. Als weitere Punkte für Einsparungen nannte sie die Kosten für Finanzierungen sowie für Grundstücke.

