Kinder- und Jugendplan des Bundes

Familienministerin Karin Prien (picture alliance / photothek.de / Neele Janssen)

Zu den Unterzeichnern zählen unter anderen Landesverbände des Deutschen Jugendrings, die Gewerkschaft Verdi und die Jüdische Studierendenunion. Das "Lambda"-Netzwerk teilte mit, das Ministerium der CDU-Politikerin habe vor wenigen Tagen eine Rahmenvereinbarung zum Jahresende gekündigt. Seit 2018 waren dem Verein Fördergelder im mittleren sechsstelligen Bereich überwiesen worden. Das queere Jugendnetzwerk warnte, dass seine Arbeit für junge nicht-heterosexuelle Menschen möglicherweise vor dem Ende stehe.

Das Jugendnetzwerk "Lambda e.V." ist der einzige bundesweite Jugendverband, der sich mit seinen Beratungs- und Bildungangeboten an diese Zielgruppe wendet.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.