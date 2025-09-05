Zukunft der Bundeswehr

Familienministerin Prien ist für eine Gleistellung von Männer und Frauen bei der Wehrpflicht (Archivbild). (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Die CDU-Politikerin sagte den Sendern RTL/ntv, sie sei der Meinung, dass eine Dienstpflicht bei der Bundeswehr gleichermaßen für Männer und Frauen gelten sollte. Darüber müsse gesellschaftspolitisch diskutiert werden. Prien fügte hinzu, für sie sei das auch eine Frage der Gleichstellung. Schon jetzt seien viele junge Frauen freiwillig bei der Bundeswehr.

Bundeskanzler Merz hatte kürzlich eine Wehrpflicht von Frauen als vorstellbar bezeichnet, aber zugleich auf die rechtliche Lage verwiesen. Die Wehrpflicht ist seit 2011 ausgesetzt. Laut Grundgesetz dürfen nur Männer zum Wehrdienst herangezogen werden. Für eine allgemeine Dienstpflicht, die dann auch für Frauen gilt, müsste das Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Im aktuellen Bundestag wäre dazu auch die Zustimmung von der AFD oder der Linken notwendig.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.