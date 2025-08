Ostdeutschland

Katherina Reiche bei ihrem Sommerbesuch bei Unternehmen und Handwerksbetrieben in Deutschland. (Sebastian Kahnert/dpa)

Die CDU-Politikerin sagte, die Angst sei unbegründet. Man brauche überall in Deutschland Kraftwerke. Auch in der Lausitz würden welche gebaut. Die Ministerin betonte bei einem Besuch des Energiekonzerns Leag in Spremberg, sie könne dem Unternehmen Planungssicherheit garantieren. Die Bundesregierung werde alles dafür tun, den Traditionsstandort zu erhalten.

Reiche wurde von einem Spalier von Dutzenden von Leag-Mitarbeitern empfangen. Auf einem Plakat wurde ein "Transformationsbonus" statt eines "Südbonus" gefordert. Hintergrund sind Äußerungen der Ministerin, Süddeutschland beim Bau neuer Gaskraftwerke zu bevorzugen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.