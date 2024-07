Südamerika-Reise

Der Amazonas-Regenwald in Brasilien - laut Bundesentwicklungsministerin Schulze die Klimaanlage der Erde. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

In Brasilien liege mit dem Amazonas die Klimaanlage der Welt, sagte die SPD-Politikerin zum Auftakt einer Reise in das südamerikanische Land. Ohne Brasilien könne die Welt daher beim Schutz des Klimas nicht erfolgreich sein. Schulze verwies in diesem Zusammenhang auf soziale Gerechtigkeit. Der Schutz des Regenwaldes müsse so organisiert sein, dass die Menschen mehr vom bestehenden Wald als von seiner Abholzung hätten. Der Amazonas-Regenwald ist ein für das Weltklima bedeutender CO2-Speicher. Bedroht ist er unter anderem durch illegale Rodungen und Brände.

Nach Angaben ihres Ministeriums reist Schulze zunächst ins Amazonasgebiet und trifft dort die brasilianische Umweltministerin Silva. In Rio de Janeiro nimmt sie ab Montag am G20-Treffen der Entwicklungsminister teil.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.