Neuer Gesetzentwurf

Auch mit dem neuen Gesetzentwurf werde es eine Konzentration von Leistungen an weniger Standorten geben, sagte die CDU-Politikerin der Mediengruppe Pressedruck. Wichtig bleibe die Sicherung der Notfallversorgung in der Fläche. Warken will die zwischen Bund und Ländern umstrittene Notfallreform noch in diesem Jahr auf den Weg bringen. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen kritisierte, das geplante Gesetz zur Anpassung der Krankenhausreform sei ein Rückschritt. Die Situation kleiner Grund- und Notfallkrankenhäuser auf dem Land werde sich dadurch weiter verschlechtern, sagte er im ARD-Fernsehen.

Des Weiteren steht der Bundes-Klinik-Atlas offenbar vor dem Aus. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat Warken die Einstellung des Internetportals angeordnet. Der Klinik-Atlas war im vergangenen Jahr von Warkens Vorgänger Lauterbach eingeführt worden, um Patienten bei der Wahl eines Krankenhauses zu unterstützen.

