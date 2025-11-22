Gesundheitspolitik

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die CDU-Politikerin sagte der "Welt am Sonntag", das sei damals sehr bürokratisch gewesen. Der Arbeitgeberverband BDA hatte eine solche Kontaktgebühr für jeden Arztbesuch gefordert.

Warken erwägt aber eine Gebühr für Patienten, die ohne Überweisung des Hausarztes zum Facharzt gehen. Ebenfalls möglich sei ein Bonus für diejenigen, die zunächst eine Hausarztpraxis aufsuchen.

Die Koalition will ein Primärversorgungssystem einführen, bei dem der Hausarzt die erste Anlaufstelle wird und Patienten stärker als bisher lenkt.

