Gesundheit

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

In der Regierung gebe es noch keine Einigkeit, sagte Gesundheitsministerin Warken den Sendern RTL und ntv. Es brauche an mehreren Stellen noch interne Abstimmungen zwischen Union und SPD.

Warken hatte bei der Amtsübernahme im Mai angekündigt, die von ihrem Amtsvorgänger Lauterbach angestoßene Reform verbessern zu wollen. So soll es unter anderem für die Länder mehr Zeit bei der Umsetzung und insbesondere für Kliniken auf dem Land mehr Ausnahmemöglichkeiten geben.

Ziel der Reform ist eine Konzentration und Qualitätsverbesserung von Leistungen an weniger Klinikstandorten.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.