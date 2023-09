Eine Einheit der Küstenwache habe mehrere Jet-Skis abgefangen. (imago stock&people/Eric Lalmand)

In einer Mitteilung heißt es, eine Einheit der Küstenwache habe mehrere Jet-Skis abgefangen, die illegal die Hoheitsgewässer durchquert hätten. Nachdem diese auf Warnschüsse nicht reagiert hätten, seien Schüsse abgegeben worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP wurden bei dem Zwischenfall am Dienstag zwei Franzosen mit marokkanischen Wurzeln getötet. Ihre Familien wollen nun in Frankreich klagen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.