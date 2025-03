Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

In Beirut kommt Baerbock mit Repräsentanten des Landes zusammen. Bei den Gesprächen soll es um die Sicherheitslage im Mittleren und Nahen Osten gehen. An der Grenze zu Syrien war es seit Sonntag zu bewaffneten Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben der syrischen Übergangsregierung richteten sich die Angriffe gegen die pro-iranische Hisbollah. Die Miliz war eine der wichtigsten Verbündeten des gestürzten Assad-Regimes in Syrien. In den vergangenen Wochen waren nach libanesischen Angaben tausende Menschen aus Syrien wegen der Gewalt in ihrem Land in den Libanon geflohen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.