Der CDU-Politiker verwies auf das Beispiel Griechenland, wo derzeit darüber diskutiert wird, ob auch samstags gearbeitet werden sollte. In Deutschland indes werde über eine Vier-Tage-Woche diskutiert, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Griechenland habe in kürzester Zeit einen starken Aufschwung bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt geschafft. Deutschland werde seinen Wohlstand mit weniger Arbeit nicht halten können, führte Rhein aus. Man müsste sich daran gewöhnen, wieder mehr zu arbeiten. Der hessische Ministerpräsident fügte hinzu, jemand, der Leistung bringe, sei kein rücksichtsloser Karrierist und kein skrupelloser Kapitalist. Er sei jemand, der gerne schaffe und etwas für die Gemeinschaft tue.

In Deutschland arbeiten Vollzeitbeschäftigte in der Regel etwa 40 Stunden pro Woche - also acht Stunden von Montag bis Freitag.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.