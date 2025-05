Der rumänische Regierungschef Marcel Ciolacu (Imago / Xinhua / Cristian Cristel)

Angesichts der Wahlergebnisse habe seine mit den Liberalen und der Partei der ungarischen Minderheit gebildete Koalition keine Legitimität mehr, sagte Ciolacu vor Journalisten in Bukarest. Er habe deshalb seinen Rücktritt angeboten. Ciolacu hatte sich um einen EU-freundlichen Kurs bemüht. Der rechte Kandidat Simion hatte bei der Präsidentenwahl rund 40 Prozent der Stimmen erhalten und tritt nun in der zweiten Runde gegen den parteilosen Bürgermeister von Bukarest, Dan, an.

