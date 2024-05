Der slowakische Regierungschef Fico war am 15. Mai angeschossen und schwer verletzt worden. (Radovan Stoklasa/TASR/dpa)

Wie slowakische Medien berichteten, wurde der Politiker von der Klinik in Banska Bystrica in seine Wohnung in Bratislava gebracht. Unklar ist, wann er die Regierungsgeschäfte wieder aufnehmen kann. Fico war am 15. Mai von einem Mann mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt worden, als er nach einer Regierungssitzung in der Kleinstadt Handlova zu wartenden Anhängern ins Freie trat. Der unmittelbar nach dem Angriff festgenommene Angreifer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Im Polizeiverhör hatte der 71-Jährige seine Tat mit Hass auf den linkspopulistischen Regierungschef und dessen Regierungspolitik begründet.

