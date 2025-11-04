Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (David Hammersen / dpa / David Hammersen)

Wie Ministerpräsident Günther in Kiel mitteilte, gehen Innenministerin Sütterlin-Waack und Landwirtschaftsminister Schwarz in den Ruhestand. Die beiden CDU-Mitglieder geben in der kommenden Woche ihre Ämter ab. Intern sei dies bereits vor der Sommerpause so besprochen worden, sagte Günther. Neue Innenministerin wird die bisherige Innenstaatssekretärin Finke. Die Landtagsabgeordnete Schmachtenberg wird Landwirtschaftsministerin.

Schleswig-Holstein wird seit 2022 von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert. Die nächste reguläre Landtagswahl steht 2027 an.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.