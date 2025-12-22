Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). (David Hammersen / dpa / David Hammersen)

Der CDU-Politiker kündigte für das kommende Quartal eine Bundesratsinitiative an. Die Zuckersteuer sei politisch und ökonomisch längst geboten, sagte er der Zeitung Die Welt. Zu starker Zuckerkonsum verursache erhebliche gesundheitliche Probleme und damit enorme gesellschaftliche Kosten. Lieber wäre ihm zwar keine staatliche Regulierung, aber so weit sei man offenbar noch nicht.

Ärztevertreter fordern schon seit langem eine solche Abgabe. Länder wie Großbritannien oder Mexiko zeigten, dass eine Zuckersteuer und ein Werbeverbot wirkten, hieß es. Im Oktober hatte sich der Landtag in Kiel bereits für eine Herstellerabgabe auf besonders zuckerhaltige Soft- und Energy-Drinks ausgesprochen.

