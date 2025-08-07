Spitzenkandidat solle CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Schulze werden, heißt es weiter. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.
In Sachsen-Anhalt wird am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt. Haseloff ist seit 14 Jahren Ministerpräsident. Zunächst führte er ein schwarz-rotes Bündnis, dann eine schwarz-rot-grüne Koalition und seit 2021 regieren in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP gemeinsam.
Schulze ist seit 2021 CDU-Landeschef und seitdem auch Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Haseloffs Kabinett. Er war zuvor Abgeordneter im Europäischen Parlament.
Diese Nachricht wurde am 07.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.