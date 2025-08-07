Sachsen-Anhalt
Ministerpräsident Haseloff tritt nicht mehr an

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff tritt Medienberichten zufolge bei der Landtagswahl im kommenden Jahr nicht mehr an. Das melden unter anderem die dpa, die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme aus Magdeburg unter Berufung auf Parteikreise.

    Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt in der Landespressekonferenz von Sachsen-Anhalt.
    Spitzenkandidat solle CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Schulze werden, heißt es weiter. Für den Nachmittag ist eine Pressekonferenz angesetzt.
    In Sachsen-Anhalt wird am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt. Haseloff ist seit 14 Jahren Ministerpräsident. Zunächst führte er ein schwarz-rotes Bündnis, dann eine schwarz-rot-grüne Koalition und seit 2021 regieren in Sachsen-Anhalt CDU, SPD und FDP gemeinsam.
    Schulze ist seit 2021 CDU-Landeschef und seitdem auch Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Haseloffs Kabinett. Er war zuvor Abgeordneter im Europäischen Parlament.

