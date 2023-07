Wahlerfolge der AfD

Hannes Loth (l.) ist erster hauptamtlicher Bürgermeister der AfD in Deutschland. (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Die Menschen seien verstört, wie in Deutschland Politik gemacht werde, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Energiewende, Heizungsgesetz, Flüchtlingspolitik und Russland-Sanktionen drohten die Gesellschaft zu zerreißen. Politiker griffen zu oft zu Schuldzuweisungen und Abgrenzung. Stattdessen müsse wieder mehr miteinander geredet werden, forderte Kretschmer.

Die Links-Partei in Sachsen-Anhalt bezeichnete es als beunruhigend, dass es Vertretern rechtsradikaler AfD-Landesverbände inzwischen gelinge, kommunale Spitzenämter zu besetzen. Der Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Helmich, beklagte, dass in Raguhn-Jeßnitz das Bürgermeisteramt in die Hand einer Partei gelegt werde, die auf Spaltung, Ausgrenzung und rückwärtsgewandte Politik setze.

In der sachsen-anhaltinischen Kleinstadt hatte sich der AfD-Kandidat Loth in einer Stichwahl gegen den parteilosen Bewerber Naumann durchgesetzt. Zuvor war im thüringischen Sonneberg erstmals ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden.

