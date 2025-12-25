Olaf Lies (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Vor allem zwei bis drei Jahre alte Leasing-Rückläufer mit geringer Laufleistung sollten unterstützt werden, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Mehr Menschen könnten sich dann günstigere Elektrofahrzeuge leisten. Zudem stiegen dann die Restwerte gebrauchter Fahrzeuge, was auch das Leasing neuer Autos günstiger mache. Die Förderung käme darüber hinaus heimischen, europäischen Herstellern zugute, da es vor allem europäische gebrauchte E-Autos auf dem Markt gebe. Zuschüsse für neue E-Autos stärkten dagegen auch den chinesischen Markt.

Auch aus dem Bundesumweltministerium wurden jüngst Überlegungen gemeldet, den Kauf von gebrauchten E-Autos mit einer Prämie zu fördern.

