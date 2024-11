Der neuseeländische Ministerpräsident Luxon (Lawrence Smith/Stuff/AP/dpa)

Luxon sagte im Parlament in Anwesenheit mehrerer Opfer, für viele der Betroffenen habe sich der Verlauf ihres Lebens verändert. Dafür müsse die Regierung die Verantwortung übernehmen. Es tue ihm sehr leid, dass man den Opfern anfangs nicht geglaubt habe.

Eine Untersuchungskommission hatte im Juli einen Bericht vorgelegt, nach dem in Neuseeland von 1950 bis 1999 in Betreuungseinrichtungen rund 200.000 Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene missbraucht wurden. Das entspricht etwa einem Drittel aller Betreuten. In dem Bericht wurden Vergewaltigungen, Elektroschocks und Sterilisationen aufgelistet. Neben Menschen mit Behinderungen waren vor allem die Maori als indigene Bevölkerung Neuseelands betroffen.

