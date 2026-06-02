Der ungarische Regierungschef Peter Magyar (picture alliance / Anadolu / Salih Okuroglu)

Bundeskanzler Merz wird ihn mit militärischen Ehren empfangen. Auf der Tagesordnung stehen Gespräche über bilaterale und europapolitische Themen sowie über die weitere Unterstützung der Ukraine. Auch eine Pressekonferenz ist geplant.

Gestern erklärte Magyar, er wolle Ungarns Staatspräsidenten Sulyok durch eine Verfassungsänderung aus dem Amt entfernen. Magyar ist seit dem 9. Mai Regierungschef. Er löste den Rechtspopulisten Orban ab. Präsident Sulyok war 2024 vom Parlament gewählt worden, als es noch von Orbans Fidesz-Partei dominiert wurde. Der neue Ministerpräsident fordert seit seinem Wahlsieg den Rücktritt des Staatsoberhaupts. Magyars Tisza-Partei hat im neuen Parlament die nötige Zweidrittelmehrheit, um Verfassungsänderungen zu beschließen.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.