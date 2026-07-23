Proteste in Indien

In Neu Delhi in Indien protestieren Aktivisten und Mitglieder der Kakerlaken-Partei gegen Bildungsminister Pradhan und Premierminister Modi. (AFP / MANAN VATSYAYANA)

Wer versuche, der Jugend zu schaden, werde nicht verschont, erklärte Modi in Onlinenetzwerken. Er kündigte an, diejenigen zu bestrafen, die für die Vorabveröffentlichung der Prüfungsfragen des Aufnahmetests für das Medizinstudium verantwortlich seien. Dass rund zwei Millionen Bewerber die Prüfung im vergangenen Monat wiederholen mussten, hatte den Frust der Jugend über das mutmaßlich korrupte Bildungssystem angefacht. Zahlreiche junge Menschen lernen für die medizinische Aufnahmeprüfung teils Jahre.

Gestern hatten erneut mehrere tausend Menschen unter Führung der sogenannten Kakerlaken-Partei in Neu Delhi demonstriert. Dabei kam es erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Kakerlaken-Partei entstand zunächst als satirische Reaktion auf Äußerungen des indischen Obersten Richters. Dieser hatte junge Regierungskritiker während einer Anhörung mit Kakerlaken verglichen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.