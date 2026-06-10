Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will bei der kommenden Parlamentswahl erneut antreten. (picture alliance / dpa / Sipa USA)

Er werde bei der kommenden Parlamentswahl ‌erneut als Spitzenkandidat antreten, teilte die Likud-Partei des 76-jährigen in einer Erklärung mit. Ein Termin für die Wahl steht noch nicht fest; sie muss bis spätestens Ende Oktober stattfinden.

Netanjahu regiert Israel seit mehr als 18 Jahren und damit länger als jeder andere Ministerpräsident. Seit Dezember 2022 führt er die am weitesten rechts stehende Koalition in ⁠der Geschichte des Landes. Seine Amtszeit ist von den Kriegen im Gazastreifen, im Libanon und gegen den Iran geprägt sowie ‌von massiven regierungskritischen Protesten.

Umfragen deuten darauf hin, dass sein Bündnis bei der ​kommenden Wahl die Mehrheit verfehlen könnte. Ein Großteil der Israelis macht Netanjahu für das Versagen der Sicherheitskräfte beim Angriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 verantwortlich. Zudem läuft gegen ihn seit mehr als fünf Jahren ein Prozess wegen Korruption.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.