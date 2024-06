Hochwasser

Hessens Ministerpräsident Rhein fordert vom Bund die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden. (Archivbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Rhein, der derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Naturkatastrophen dürften weder Menschen in den finanziellen Ruin treiben, noch die Steuerzahler belasten. Eine verpflichtende Elementarschadenversicherung müsse daher zügig kommen. Rhein kündigte an, dass die Bundesländer das Thema bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Scholz, die am 20. Juni stattfindet, auf die Tagesordnung bringen würden.

