Der ehemalige Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde vor 5 Jahren von einem Rechtsextremisten erschossen. (picture alliance / dpa / Swen Pförtner)

Unsere freie und offene Art zu leben stünde von außen wie von innen unter Druck, sagte der CDU-Politiker. Demokratie brauche Einmischung, brauche Menschen, die sich aktiv einbrächten. Zusammen mit Bundespräsident Steinmeier wird Rhein heute an der Gedenkfeier für Lübke teilnehmen. Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 vor seinem Wohnhaus von einem Rechtsextremisten erschossen worden. Das Motiv des zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten Täters lag in der liberalen Haltung des CDU-Politikers zur Flüchtlingspolitik begründet.

