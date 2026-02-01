Diskussion um Krankenstand

Markus Söder fordert mehr Arbeitszeit pro Woche von Arbeitnehmern. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Söder sagte im ARD-Fernsehen, eine Stunde mehr Arbeit pro Woche sei - Zitat - "nicht zu viel verlangt" und könne sich positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken. In der Diskussion um den Krankenstand in Deutschland begrüßte der CSU-Vorsitzende die Forderung von Bundeskanzler Merz, die telefonische Krankschreibung abzuschaffen. Er fände es auch gut, am ersten Krankheitstag den Lohn zu streichen, so Söder weiter. Wörtlich sagte er, an Brückentagen sei Deutschland immer etwas kränker.

Bundeskanzler Merz hatte bei einem Wahlkampfauftritt den hohen Krankenstand in Deutschland kritisiert. Als eine Maßnahme dagegen zog er öffentlich auch eine Abschaffung der telefonischen Krankschreibung in Betracht.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.