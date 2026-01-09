Modeversanhändler

Wer Beschäftigten Sicherheit zusage, Leistung von ihnen fordere und dann Standorte schließe, beschädige nachhaltig Vertrauen, sagte der CDU-Politiker. Es gehe hier nicht abstrakt um Zahlen, sondern um tausende Familien. Zudem sei es eine Frage sozialer Verantwortung. Thüringen stehe für Verlässlichkeit, betonte Voigt. Diese Verlässlichkeit erwarte man auch von Unternehmen – besonders dann, wenn öffentliche Förderung im Spiel gewesen sei. Die Ansiedlung Zalandos war 2013 mit Millionensummen gefördert worden.
Zalando schließt den Standort Erfurt Ende September. Hintergrund ist nach Angaben des Dax-Konzerns mit Hauptsitz in Berlin eine Neuausrichtung seines europaweiten Logistiknetzwerks.
