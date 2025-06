Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) (IMAGO / Michael Bahlo / IMAGO / Michael Bahlo)

Der 63-Jährige erhielt auf dem Landesparteitag der Sozialdemokraten in Cottbus 84,9 Prozent der Stimmen, vor zwei Jahren waren es noch 90,8 Prozent. Woidke ist seit 2013 in diesem Amt und damit der am längsten amtierende SPD-Landesvorsitzende.

