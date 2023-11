Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) - Archivbild (picture alliance/dpa/Soeren Stache)

Auf dem Landesparteitag in Schönefeld erhielt er gut 90 Prozent der abgegebenen Stimmen. Woidke führt die Partei seit mehr als zehn Jahren an. In seiner Rede nahm er insbesondere die AfD ins Visier, die in Brandenburg in jüngsten Umfragen mit Werten um 30 Prozent vorne liegt.

