Hochwasser in Brandenburg

Der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, reist nach Frankfurt (Oder) (Soeren Stache / dpa )

Dabei will der SPD-Politiker auch mit Vertretern aus der polnischen Nachbarstadt Slubice sprechen. In Frankfurt (Oder) wird laut Staatskanzlei nach derzeitiger Prognose am Dienstag mit der zweithöchste Alarmstufe gerechnet. Dabei können Grundstücke, Straßen oder Keller überflutet werden. Für den Pegel Ratzdorf wird die höchste Alarmstufe befürchtet, bei der Gefahr für Leib und Leben besteht. 1997 hatte es in der Ortschaft, wo Oder und Neiße zusammenfließen, eine Hochwasser-Katastrophe mit schweren Schäden gegeben.

In Polen, Tschechien und weiteren Nachbarländern hatte Starkregen am vergangenen Wochenende zu schweren Überschwemmungen geführt.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.