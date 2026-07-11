Brandenburg

Cottbus feiert den CSD unter erhöhtem Polizeischutz. (Frank Hammerschmidt / dpa / Frank Hammerschmidt)

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sprach den Teilnehmern im Vorfeld seinen Respekt aus. Allen, die für Toleranz und eine offene Gesellschaft auf die Straße gingen, gelte sein Dank, sagte Woidke laut Mitteilung. Gerade nach den jüngsten Angriffen sei es wichtiger denn je, Rechtsextremismus und Hass entschlossen entgegenzutreten. Hintergrund ist eine Reihe von rechtsextremen Angriffen und Einschüchterungsversuchen auf linksalternative Projekte in der jüngeren Vergangenheit.

Im vergangenen Jahr hatte es in Cottbus Proteste aus der rechtsextremen Szene gegen den CSD gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.