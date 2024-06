Migrationspolitik

CDU und CSU haben noch einmal schnelle Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. (picture alliance / Daniel Kubirski / Daniel Kubirski)

Die unionsgeführten Länder erhöhten im Vorfeld den Druck, Asylverfahren in anderen Staaten außerhalb der EU zu ermöglichen und mehr Flüchtlinge abzuschieben.

Bundesinnenministerin Faeser bestätigte derweil Gespräche mit verschiedenen Staaten, um Abschiebungen umzusetzen - auch nach Afghanistan. Sie will ihre Länderkollegen heute bei der Innenministerkonferenz in Potsdam vertraulich über ihre Bemühungen unterrichten. Mehrere Innenpolitiker der Union dringen dabei auf direkte Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban. In einem offenen Brief haben sich inzwischen mehr als 300 Organisationen gegen die Pläne ausgesprochen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.