Gastgeber, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, betonte bei einer Pressekonferenz nach den Beratungen in Wittenberg, bei der geplanten Krankenhausreform müssten "ostdeutsche Sonderverhältnisse" beachtet werden. Mit dem bisherigen Entwurf drohe ein massiver Eingriff in die Planungshoheit der Länder in dünn besiedelten Gebieten, teilte er mit . Gefordert werden Ausnahmeregelungen, um insbesondere Kliniken im ländlichen Raum zu erhalten. Bundeskanzler Scholz habe den Ministerpräsidenten zugesichert, dass im Osten keine Kliniken geschlossen würden, führte Haseloff aus.