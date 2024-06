Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, tritt zurück (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Die 63-Jährige werde zunächst die SPD-Landtagsfraktion über den Schritt informieren, hieß es. Die Staatskanzlei in Mainz äußerte sich zunächst nicht, kündigte aber für den Nachmittag eine Pressekonferenz an. Den Meldungen zufolge soll Arbeitsminister Schweitzer neuer Regierungschef in Rheinland-Pfalz werden. Die Wahl des SPD-Politikers im Landtag ist demnach für den 10. Juli geplant.

Dreyer ist seit 2013 Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Aktuell steht sie an der Spitze einer Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.