Dänemark
Ministerpräsidentin Frederiksen hat das neue Kabinett vorgestellt

Die dänische Ministerpräsidentin Frederiksen hat ihr neues Kabinett vorgestellt.

    Mette Frederiksen steht mit ihren neuen Kabinettsmitgliedern zu einem Foto zusammen.
    Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und ihr neues Kabinett (Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanp / Sebastian Elias Uth)
    Bei der Präsentation in Kopenhagen erklärte Frederiksen, es sei eine Regierung mit 21 Mitgliedern. Mit elf Frauen gebe es zudem zum ersten Mal in der Geschichte Dänemarks mehr Ministerinnen als Minister.
    Auch bekannte Namen aus Frederiksens früherer Regierung finden sich im Kabinett: So bleibt unter anderem Lars Løkke Rasmussen Außenminister. Seine Mitte-Partei der Moderaten wird zusammen mit Frederiksens Sozialdemokraten und zwei Linksparteien eine Minderheitsregierung bilden. Sie kommen zusammen auf 82 der 179 Sitze im dänischen Parlament.
    Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.