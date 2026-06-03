Bei der Präsentation in Kopenhagen erklärte Frederiksen, es sei eine Regierung mit 21 Mitgliedern. Mit elf Frauen gebe es zudem zum ersten Mal in der Geschichte Dänemarks mehr Ministerinnen als Minister.
Auch bekannte Namen aus Frederiksens früherer Regierung finden sich im Kabinett: So bleibt unter anderem Lars Løkke Rasmussen Außenminister. Seine Mitte-Partei der Moderaten wird zusammen mit Frederiksens Sozialdemokraten und zwei Linksparteien eine Minderheitsregierung bilden. Sie kommen zusammen auf 82 der 179 Sitze im dänischen Parlament.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.