Regierungsbildung in Dänemark

Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen nach der Parlamentswahl (24.03.2026) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Grits)

Dies ergab die sogenannte Königsrunde, bei der alle Parlamentsparteien bei Dänemarks König Frederik erklärten, wer nach ihrer Ansicht einen nächsten Versuch leiten soll. Am Freitag hatte der Vorsitzende der Liberalen Partei, Lund Poulsen, erklärt, seine Gespräche zur Bildung eines Mitte-Rechts-Bündnisses seien gescheitert. Nun bekommt Frederiksen von den Sozialdemokraten einen zweiten Anlauf. Ihr erster Versuch zur Regierungsbildung hatte nicht geklappt, weil sich die Moderate Partei zurückgezogen hatte. Spekuliert wird, dass Frederiksen nun Zugeständnisse machen könnte. Die Sozialdemokraten waren aus der Wahl zwar als stärkste Partei hervorgegangen, jedoch mit ihrem schlechtesten Wahlergebnis seit 1903.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.