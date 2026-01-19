Takaichi sagte in Tokio, die Abstimmung solle am 8. Februar stattfinden. Mit der Wahl wolle sie die Unterstützung der Wähler für höhere Ausgaben und eine neue Sicherheitsstrategie gewinnen.
Takaichi war im Oktober zur ersten Regierungschefin Japans gewählt worden. Ihre Partei, die LDP, bildet derzeit im Parlament eine Allianz mit der konservativ-neoliberalen Partei Ishin. Die Koalition verfügt nur über eine knappe Mehrheit.
