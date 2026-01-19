Japan
Ministerpräsidentin Takaichi setzt Neuwahlen für den 8. Februar an

Die japanische Premierministerin Takaichi will am kommenden Freitag das Parlament auflösen, um Neuwahlen zu ermöglichen.

    Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi verlässt das Amtssitz des Premierministers in Tokio. Hinter ihr gegen mehrere Personen.
    In Japan will Ministerpräsidentin Takaichi das Parlament auflösen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Kaname Yoneyama)
    Takaichi sagte in Tokio, die Abstimmung solle am 8. Februar stattfinden. Mit der Wahl wolle sie die Unterstützung der Wähler für höhere Ausgaben und eine neue Sicherheitsstrategie gewinnen.
    Takaichi war im Oktober zur ersten Regierungschefin Japans gewählt worden. Ihre Partei, die LDP, bildet derzeit im Parlament eine Allianz mit der konservativ-neoliberalen Partei Ishin. Die Koalition verfügt nur über eine knappe Mehrheit.
