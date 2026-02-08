Parlamentswahl

Die 64-Jährige ist seit Oktober Ministerpräsidentin und die erste Frau an der Spitze der japanischen Regierung. Sie hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition überrascht.
Die Abstimmung fand unter teils widrigen Bedingungen statt: In einigen Landesteilen behinderte Rekordschneefall den Verkehr, manche Wahllokale mussten früher schließen. Parlamentswahlen finden im schneereichen Japan normalerweise zu anderen Jahreszeiten statt.
Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.