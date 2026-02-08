Parlamentswahl
Ministerpräsidentin Takaichi steuert in Japan auf deutlichen Sieg zu

Bei der Parlamentswahl in Japan zeichnet sich ein klarer Sieg für die Regierungspartei LDP und Ministerpräsidentin Takaichi ab. Nach Prognosen des öffentlich-rechtlichen Senders NHK kommt die LDP auf bis zu 328 Mandate im Unterhaus. Dies wäre das beste Ergebnis für die Partei seit 30 Jahren. Damit könnte Takaichi auf einen Koalitionspartner verzichten.

    Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi winkt von einer Bühne beim Wahlkampfabschluss in Tokio.
    Die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi beim Wahlkampfabschluss in Tokio (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Eugene Hoshiko)
    Die 64-Jährige ist seit Oktober Ministerpräsidentin und die erste Frau an der Spitze der japanischen Regierung. Sie hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition überrascht.
    Die Abstimmung fand unter teils widrigen Bedingungen statt: In einigen Landesteilen behinderte Rekordschneefall den Verkehr, manche Wahllokale mussten früher schließen. Parlamentswahlen finden im schneereichen Japan normalerweise zu anderen Jahreszeiten statt.
    Diese Nachricht wurde am 08.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.