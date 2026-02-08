Parlamentswahl

Ministerpräsidentin Takaichi steuert in Japan auf deutlichen Sieg zu

Bei der Parlamentswahl in Japan zeichnet sich ein klarer Sieg für die Regierungspartei LDP und Ministerpräsidentin Takaichi ab. Nach Prognosen des öffentlich-rechtlichen Senders NHK kommt die LDP auf bis zu 328 Mandate im Unterhaus. Dies wäre das beste Ergebnis für die Partei seit 30 Jahren. Damit könnte Takaichi auf einen Koalitionspartner verzichten.