Protest in Minneapolis: Frau starb durch Schüsse eines ICE-Beamten. (Christopher Katsarov / The Canadia / Christopher Katsarov)

Das gelte für gewählte Amtsträger und jene, die mit der Durchsetzung der Gesetze betraut sind, sagte Hebda. Während US-Präsident Trump den Schützen verteidigte, kritisierte der demokratische Gouverneur des Bundesstaates, Walz, den Republikaner Trump für eine Regierungsführung, die darauf ausgelegt sei, "Angst, Schlagzeilen und Konflikt zu erzeugen". Nach dem tödlichen Vorfall kam es zu Protesten am Tatort und in anderen US-Städten.

Trump äußert sich zu Video

Nach Angaben der Polizei befand sich eine 37-Jährige in ihrem Auto und blockierte eine Straße in der Großstadt Minneapolis im Norden der USA, als sich ein ICE-Beamter zu Fuß näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen.

Im Internet wurde ein Video zu dem Einsatz veröffentlicht. Trump schrieb dazu, aus seiner Sicht zeige das Video, wie die ​Frau ​einen ICE-Beamten "gewaltsam, vorsätzlich und bösartig überfahren" habe. Dieser habe ​sie offenbar in Notwehr erschossen.

US-Heimatschutzministerin Noem sprach auf einer Pressekonferenz von einem "defensiven" Schusswaffeneinsatz. Die Frau wurde am Kopf getroffen und im Krankenhaus für tot erklärt. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf das Büro der demokratischen Senatorin Smith, bei dem Todesopfer handele es sich um die Ehefrau eines prominenten Aktivisten.

Stadt widerspricht der Darstellung

Die Stadt Minneapolis widersprach der Darstellung der Bundesbehörde. Der demokratische Bürgermeister Frey warf ihr vor, die Lage eskaliert zu haben. Er forderte die Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde auf, die Stadt umgehend zu verlassen. Am Tatort versammelten sich hunderte Menschen. Sie standen dabei zum Teil schwer bewaffneten Bundesbeamten gegenüber, die Reizgas einsetzten.

Gouverneur warnt vor Propaganda

Wie die "New York Times" berichtet, warnte der demokratische Gouverneur von Minnesota, Walz, vor Propaganda. Demnach sagte Walz in einer Pressekonferenz, die Schießerei sei vorhersehbar gewesen. Die gefährlichen, sensationslüsternen Operationen der Trump-Regierung stellten eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar.

Immer wieder Protest gegen ICE-Einsätze in den USA

Die Ermittlungen übernahmen mehrere Strafverfolgungsbehörden, darunter die Bundespolizei FBI. Hintergrund des ICE-Einsatzes in Minneapolis sind Betrugsvorwürfe ​gegen somalische Einwanderer.

ICE-Einsätze sind ein wichtiger Bestandteil der Abschiebepolitik der Regierung unter Präsident Trump. Die Razzien der Behörde gegen Migranten führen in vielen demokratisch regierten Städten zu Protesten.

Bereits im Jahr 2020 hatte die Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis eine Vielzahl an Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt im gesamten Land ausgelöst.

