Bundesregierung

Die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Kerstin Claus (picture alliance/Bernd von Jutrczenka)

Dazu verwies sie im ZDF auf die Nutzung des seit zehn Jahren erreichbaren Hilfe-Telefons. Es wendeten sich vermehrt Menschen an das Beratungsangebot, die in ihrem Umfeld Anzeichen für sexualisierte Gewalt beobachteten. In den Anfangsjahren hätten vor allem Betroffene angerufen. Claus führte aus, das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch biete eine einfache Möglichkeit, um die verbreitete Hilflosigkeit zu überwinden. Es gehe darum, sich einen ersten Überblick über die Lage zu verschaffen. Anschließend ließen sich gegebenenfalls Schritte einleiten, um betroffenen Kindern zu helfen. Die Beratung sei anonym und in verschiedenen Sprachen möglich - auch in Gebärdensprache, betonte die Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.

Das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch ist unter der Nummer 0800/2255530 zu erreichen oder online.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.