In der Hauptstadt Budapest demonstrierten etwa 50.000 Bürger; sie verlangten den Rücktritt von Ministerpräsident Orban. Ein von der Opposition am Freitag veröffentlichter Regierungsbericht aus dem Jahr 2021 hatte weitverbreiteten Missbrauch in Kinderheimen festgestellt. Die Rede ist von rund 3.000 mutmaßlichen Fällen. Kritiker werfen der Regierung vor, den Bericht zurückgehalten zu haben.
Im April wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. In den Umfragen liegt die Tisza-Partei von Oppositionsführer Magyar vor Orbans Fidesz.
Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.