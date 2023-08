Der frühere US-Kardinal Theodore McCarrick (dpa /picture alliance /LaPresse Michele Ricci)

Ein Gericht in Boston im Bundesstaat Massachusetts entschied, dass der 93-Jährige nicht mehr verhandlungsfähig ist. Ein Psychologe hatte bei McCarrick Demenz festgestellt.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihn im Jahr 2021 als bislang ranghöchsten Vertreter der katholischen Kirche in den USA wegen sexualisierter Gewalt angeklagt. Sie wirft ihm vor, in den 1970er Jahren mindestens einen Jugendlichen missbraucht zu haben. Zuvor hatte ihn bereits ein Vatikangericht des Missbrauchs von Minderjährigen schuldig gesprochen. Im Jahr 2019 wurde McCarrick in einem in der modernen Kirchengeschichte beispiellosen Schritt aus dem Klerikerstand entlassen.

