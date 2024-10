Europäische Raumfahrtagentur

Mission "Hera" soll einen Asteroiden untersuchen, auf dessen Oberfläche eine Sonde eingeschlagen war. (ESA / dpa / -)

Größere Asteroiden können beim Einschlag auf die Erde eine verheerende Wirkungen entfalten. Die von "Hera" erfassten Daten sollten die Grundlage für Überlegungen bilden, wie ein Asteroid aus seiner Bahn gelenkt werden könne, so die ESA.

"Hera" soll an Bord einer Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Centre in Florida losfliegen. Die Raumsonde soll am Mars vorbeiziehen und im Dezember 2026 an ihr Ziel gelangen. Dabei wird sie vom Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt aus gesteuert. Deutschland ist als größter Beitragszahler maßgeblich an der 383 Millionen Euro teuren Mission beteiligt.

