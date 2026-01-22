EU-Parlament

Bei der namentlichen Abstimmung in Straßburg verfehlte der Antrag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Eingebracht hatten ihn mehrere rechte Fraktionen. Sie werfen von der Leyen vor, das EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten gegen den Widerstand nationaler Parlamente unterzeichnet zu haben.
Es war der vierte Misstrauensantrag gegen von der Leyen und die EU-Kommission
innerhalb von rund einem halben Jahr.
