Pazifik-Reise

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) bei ihrem Treffen mit Viliame Gavoka, dem Vizepremierminister von Fidschi. (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner)

Fidschi zählt zu den 15 pazifischen Inselstaaten, deren strategische Bedeutung in dem zwischen den Supermächten China und USA liegenden Ozean immer weiter zunimmt. Ähnlich wie in Afrika und Lateinamerika versucht Peking dort seinen Einfluss auszubauen - auf unterschiedliche Weise. Das Land mit seinen mehr als 300 Inseln - davon sind 110 bewohnt - ist stark von der Erderwärmung betroffen. Wegen des steigenden Meeresspiegels, zunehmenden Wirbelstürmen und Bodenerosionen mussten bereits ganze Dörfer aufgegeben werden.

Gespräche u.a. mit Regierungsvertretern, Studenten und Dorfbewohnern

Zum Auftakt traf die Grünen-Politikerin Vizepremierminister Gavoka. In der Hauptstadt Suva unterhält Deutschland seit dem vergangenem Jahr eine Botschaft. Dort ist auch der Sitz der Regionalorganisation Pazifisches Inselforum, die Baerbock am Montag besuchen wird. Ihr gehören 18 Staaten und Territorien im Südpazifik an. An der Universität des südlichen Pazifiks in Suva will die Bundesaußenministerin mit Studenten diskutieren.

Zudem wird die Grünen-Politikerin auf der Hauptinsel Viti Levu in einem Dorf erwartet, in dem Überschwemmungen und Bodenerosion die Umsiedlung von Bewohnern erzwungen haben. Im Gespräch mit Bewohnerinnen und Bewohnern will sich die Ministerin auch über deren persönliche Situation informieren.

